Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: причиною страшної пожежі в одеському коледжі називають стару електропроводку, яку вже давно ніхто не перевіряв; 25 років будапештському меморандуму, документу, який став взірцем витонченого міжнародного обману; ЦВК вперше за 10 років перевірить рахункова палата.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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