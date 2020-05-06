Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество больных коронавирусом в Украине растет. Как правильно выходить из карантина, чтобы не подвергать людей еще большей опасности; действительно ли Китай скрывает правду о коронавирусе? Все больше свидетельств появляется о том, что вспышка болезни произошла значительно раньше; отечественную вакцину против коронавируса будут испытывать в больницах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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