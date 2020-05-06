Факты ICTV — Выпуск 15:45 (06.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как будет работать бизнес в условиях смягченного карантина, основные критерии, которые определило правительство; в Украине вновь увеличивается количество больных коронавирусом; предприниматели блокируют центр города столицы, требуя отмены карантина; Франция, Испания и Великобритания ограничивают и откладывают выход из карантина.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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