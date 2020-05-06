Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість хворих на коронавірус в Україні зростає. Як правильно виходити з карантину, щоб не наражати людей на ще більшу небезпеку; чи дійсно Китай приховує правду про коронавірус? Дедалі більше свідчень з’являється про те, що спалах хвороби стався значно раніше; вітчизняну вакцину проти коронавірусу випробовуватимуть у лікарнях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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