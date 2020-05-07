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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (07.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада утвердила страховку для врачей, которые работают с коронавирусом, и официально признала необходимость их регулярного тестирования; украинский оборонный монстр — Укроборонпром на пороге кардинальных реформ; снег и метели в мае: на Прикарпатье и Закарпатье снежит не только в горах, но и в горных селах; Факты смоделировали лето после коронавируса, кроме внутреннего туризма — реальные направления для отдыха-Греция, Болгария, Турция и Хорватия.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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