Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада затвердила страховку для лікарів, які працюють з коронавірусом, та офіційно визнала необхідність їхнього регулярного тестування; український оборонний монстр – Укроборонпром на порозі кардинальних реформ; сніг та заметілі в травні: на Прикарпатті і Закарпатті сніжить не лише в горах, а й у гірських селах; Факти змоделювали літо після коронавірусу, окрім внутрішнього туризму – реальні напрямки для відпочинку- Греція, Болгарія, Туреччина і Хорватія.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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