Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 5 тыс. инфицированных, университет Шевченко полностью переходит в он-лайн режим, правительство думает как сдержать эпидемию; за 29 лет независимости Украина своим воздушным силам не приобрела ни одного самолета, мы имеем только старое советское железо; старые и проверенные временем политтехнологии пригодились и на местных выборах, самая популярная — кандидаты-двойники.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.