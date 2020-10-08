Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 5 тис. інфікованих, університет Шевченка повністю переходить в он-лайн режим, уряд думає як стримати епідемію; за 29 років незалежності Україна своїм повітряним силам не придбала жодного літака, наявний парк – старе радянське залізяччя; старі й перевірені часом політтехнології згодились і на місцевих виборах, найпопулярніша – кандидати-двійники.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.