Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: совместную инспекцию позиций Вооруженных сил на Донбассе отложили из-за новых и несогласованных требований России и боевиков; ежедневные сводки коронавируса стабильно тревожные, за минувшие сутки более 2,5 тыс. зараженных; вакцину от коронавируса планируют доставлять на грузовых самолетах; белорусских оппозиционеров Тихановськую, Колесниковую и Цепкало номинировали на премию Сахарова за свободу мысли, которую присуждает Европарламент.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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