Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спільну інспекцію позицій Збройних сил на Донбасі відклали через нові та неузгоджені вимоги Росії та бойовиків; щоденні зведення коронавірусу стабільно тривожні, за минулу добу понад 2,5 тис. заражених; вакцину від коронавірусу планують доставляти на вантажних літаках; білоруських опозиціонерів Тихановську, Колесникову та Цепкало номінували на премію Сахарова за свободу думки, яку присуджує Європарламент.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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