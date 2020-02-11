Факты ICTV – Выпуск 18:45 (11.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: от успешного кинопродюсера к руководителю Офиса президента – Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил Андрея Ермака; грандиозные планы правительства на дороги – 4 тыс. новых автодорог, бюджет 60 млрд, а чтобы не воровали, есть идея разместить видеокамеры в местах ремонтных работ; за один день почти сто человек умерло в Китае от коронавируса. Кроме человеческих жертв, страна имеет безумный экономический ущерб.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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