Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від успішного кінопродюсера до керівника Офісу президента – Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив Андрія Єрмака; грандіозні плани уряду на дороги – 4 тис. нових автошляхів, бюджет 60 млрд, а щоб не крали, є ідея розмістити відеокамери у місцях ремонтних робіт; за один день майже сто людей померло в Китаї від коронавірусу. Окрім людських жертв, країна зазнає шалених економічних збитків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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