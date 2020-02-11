Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від успішного кінопродюсера до керівника Офісу президента – Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив Андрія Єрмака; грандіозні плани уряду на дороги – 4 тис. нових автошляхів, бюджет 60 млрд, а щоб не крали, є ідея розмістити відеокамери у місцях ремонтних робіт; за один день майже сто людей померло в Китаї від коронавірусу. Окрім людських жертв, країна зазнає шалених економічних збитків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45. 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.02.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка