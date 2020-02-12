Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: эвакуация украинцев из Китая, новые платежки за газ и достройка клиник Охматдет – заседание правительства; новый глава ОП Андрей Ермак на первом брифинге обещал открытость для прессы террористам, которые воевали против Украины на Востоке, стало легче уехать из Донбасса, почему их не видит СБУ и полиция; китайский коронавирус может помочь мировой экономике с меньшими потрясениями пережить неизбежность финансового кризиса; Киевскому ядерному реактору 60 лет, именно здесь облучают медицинские препараты для лечения тяжелых форм онкологии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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