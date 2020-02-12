Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: евакуація українців з Китаю, нові платіжки за газ та добудова клінік Охматдит – засідання уряду; новий глава ОП Андрій Єрмак на першому брифінгу обіцяв відкритість для преси; терористам, які воювали проти України на Сході, стало легше виїхати з Донбасу, чому їх не бачить СБУ та поліція; китайський коронавірус може допомогти світовій економіці з меншими потрясіннями пережити неминучу фінансову кризу; Київському ядерному реактору 60 років, саме тут опромінюють медичні препарати для лікування важких форм онкології.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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