Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ситуация с коронавирусом в Украине постепенно приближается к коллапсу; деньги на борьбу с пандемией коронавируса закатали в асфальт; примитивные лозунги и убогие фото и видео коллажи — политическая реклама 2020; история стрелка, который оставил семью ради ее защиты и будущего своей страны.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.