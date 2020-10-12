Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуація з коронавірусом в Україні поступово наближається до колапсу; гроші на боротьбу з пандемією коронавіруса закатали в асфальт; примітивні гасла та убогі фото та відео колажі – політична реклама 2020; історія стрільця, який залишив родину заради її захисту і майбутнього своєї країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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