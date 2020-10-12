Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуація з коронавірусом в Україні поступово наближається до колапсу; гроші на боротьбу з пандемією коронавіруса закатали в асфальт; примітивні гасла та убогі фото та  відео колажі – політична реклама 2020; історія стрільця, який залишив родину заради її захисту і майбутнього своєї країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 18:45 (12.10.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (12.10.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.10.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.10.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.10.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.10.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (12.10.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (12.10.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.10.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.10.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.10.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.10.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.10.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.10.2020)
Факти ICTV. Спорт 12:45 (10.10.2020)
Факти ICTV. Спорт 12:45 (10.10.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка