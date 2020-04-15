Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине новый антирекорд по количеству инфицированных в сутки; Европа постепенно смягчает карантин, но в Америке снова максимальный показатель смертности; Украина готовится к обмену заложниками; правительство спасает экономику. Малому и среднему бизнесу предоставлять льготные кредиты; заложниками карантина стали онкобольные. Чтобы добраться до зарубежных клиник, должны ехать автомобилями сутками.

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