Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине новый антирекорд по количеству инфицированных в сутки; Европа постепенно смягчает карантин, но в Америке снова максимальный показатель смертности; Украина готовится к обмену заложниками; правительство спасает экономику. Малому и среднему бизнесу предоставлять льготные кредиты; заложниками карантина стали онкобольные. Чтобы добраться до зарубежных клиник, должны ехать автомобилями сутками.
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2020-04-15
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