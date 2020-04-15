Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні новий антирекорд за кількістю інфікованих за добу; Європа поступово пом’якшує карантин, але в Америці знову максимальний показник смертності; Україна готується до обміну заручниками; уряд рятує економіку. Малому і середньому бізнесу надаватимуть пільгові кредити; заручниками карантину стали онкохворі. Аби дістатися закордонних клінік, мусять їхати автівками по кілька діб.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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