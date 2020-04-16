Факты ICTV — Выпуск 18:45 (16.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина снова обменяла пленных. 20 украинцев вернулись с оккупированных территорий; в Украине цифры Covid-19 снова рекордные, в США максимальная смертность; во многих странах эпидемия началась именно после массовых религиозных собраний; в мире большой спрос на украинские самолеты-гиганты Руслан и Мрия. Они возят средства защиты от Covid по всему миру; на въездах в Киев теперь температурный скрининг и пол Украины накрыла песчаная буря.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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