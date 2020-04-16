Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна знову обміняла полонених. 20 українців повернулись з окупованих територій; в Україні цифри Covid-19 знову рекордні, у США максимальна смертність; у багатьох країнах епідемія почалась саме після масових релігійних зібрань; у світі великий попит на українські літаки-гіганти Руслан і Мрія. Вони возять засоби захисту від Covid по всьому світу; на в’їздах до Києва тепер температурний скринінг і пів України накрила піщана буря.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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