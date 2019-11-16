Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Балаклії готуються до слідчого експерименту – аби перевірити основну версію трагедії; на Прикарпатті скандал з об’єднанням в ОТГ. Жителі двох багатих селищ бояться залишитись без грошей; до Києва приїхав гуру менеджменту. Чан Кім розповів стратегію розвитку для України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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