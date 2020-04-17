Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві вночі було найзабрудненіше повітря у світі. Проте гідреметцентр все спростовує. Що відбувається та який радіаційний фон; в Україні за добу півтисячі нових випадків Covid-19; у США кількість смертей від коронавірусу збільшилась майже вдвічі, в Європі показники знову зростають; продуктові ринки в Україні мають знову закритись. Але в деяких регіонах рекомендації МОЗ не виконують.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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