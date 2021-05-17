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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: государственные учреждения активно переходят в цифровой режим. Зеленский считает, что это поможет преодолеть коррупцию; в Украине могут измениться три министра. О планах Верховной Рады; из-за государственного регулирования цен на украинских АЗС едва не исчезло премиум горючее; между Израилем и ХАМАСом состоялись наиболее массовые обстрелы с начала эскалации, погибли более 40 человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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