Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: державні установи активно переходять у цифровий режим. Зеленський вважає, що це допоможе здолати корупцію; в Україні можуть змінитися три міністри. Про плани Верховної Ради на тиждень; через державне регулювання цін на українських АЗС ледь не зникло преміум пальне; між Ізраїлем та ХАМАСом відбулися найбільш масовані обстріли від початку ескалації, загинули понад 40 людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.