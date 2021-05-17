Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.05.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: державні установи активно переходять у цифровий режим. Зеленський вважає, що це допоможе здолати корупцію; в Україні можуть змінитися три міністри. Про плани Верховної Ради на тиждень; через державне регулювання цін на українських АЗС ледь не зникло преміум пальне; між Ізраїлем та ХАМАСом відбулися найбільш масовані обстріли від початку ескалації, загинули понад 40 людей.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2021-05-17
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