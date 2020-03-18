Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине закрыты метрополитены, отменено авиа- и дорожное сообщение; Кабинет министров разрабатывает специальные меры поддержки бизнеса во время карантина; как дезинфицируют транспорт и дома.

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