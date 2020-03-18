Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні закриті метрополітени, скасоване авіа- та дорожнє сполучення; Кабінет міністрів розробляє спеціальні заходи підтримки бізнесу під час карантину; як дезінфікують транспорт та будинки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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