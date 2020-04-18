Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 444 нових випадки зараження коронавірусом. Кількість хворих уже перевищила 5 тис; надія в серцях знову запалала – у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь; на Житомирщині загасили вже третину пожеж. Водночас, у столиці повітря покращується, але дихати на повні груди ще зарано; як українські родини готуються святкувати Великдень в он-лайні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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