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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: инфицированных снова более три тысячи. В Минздраве сообщили, кому уже не надо делать тесты; хасиды оставили украинские границы, а те, кому повезло добраться до Умани уже празднуют; враг нагло гуляет возле наших позиций и запускает беспилотники; пол Харькова не может дышать из-за ядовитого коксохимического завода.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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