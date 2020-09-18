Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: інфікованих знову понад три тисячі. У МОЗ повідомили, кому вже не треба робити тести; хасиди залишили українські кордони, а ті кому пощастило дістатись до Умані вже святкують; ворог нахабно гуляє біля наших позицій і запускає безпілотники; пів Харкова не може дихати через отруйний коксохімічний завод.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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