Факты ICTV – Выпуск 18:45 (20.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Новых Санжарах продолжается бунт, эвакуированные из Китая уже на подъезде; в Минздраве объяснили, почему выбрали медучреждение в Новых Санжарах; Украина чтит память героев небесной сотни, 20 февраля 2014 стало самым кровавым днем революции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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