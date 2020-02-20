Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Нових Санжарах триває бунт, евакуйовані з Китаю вже на під’їзді; у МОЗ пояснили, чому обрали медзаклад у Нових Санжарах; Україна вшановує пам’ять героїв небесної сотні, 20 лютого 2014 року стало найкривавішим днем революції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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