Факты ICTV – Выпуск 18:45 (20.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Зеленский открыл отстроенный мост в Станице Луганской; украинские корабли, захваченные Россией, прибыли в Очаков; Фонд Пинчука купил жилье в Киеве Сенцову, Балуху, Кольченко, Панову и Сизоновичу.

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