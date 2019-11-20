Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зеленський відкрив відбудований міст у Станиці Луганській; українські кораблі, захоплені Росією, прибули в Очаків; Фонд Пінчука купив житло у Києві Сенцову, Балуху, Кольченку, Панову та Сизоновичу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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