Факты ICTV — Выпуск 18:45 (22.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: карантин в Украине продлят до 11 мая, до тех пор никаких его смягчений не планируют; доплата медикам, работающим с больными коронавирусом, почему обещанные деньги не доходят до врачей; в зоне отчуждения новый очаг открытого огня, пожар не удается обуздать уже три недели.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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