Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: карантин в Україні продовжать до 11 травня, доти жодних його пом’якшень не планують; доплата медикам, що працюють з хворими на коронавірус, чому обіцяні гроші не доходять до лікарів; в зоні відчуження новий осередок відкритого вогню, пожежу не вдається приборкати вже три тижні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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