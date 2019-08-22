Факты ICTV – Выпуск 18:45 (22.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сэкономить на газе до 25%. Нафтогаз предлагает Украине купить голубое топливо на зиму по летней цене; вонь, обман и риск ботулизма. Факты вместе со специалистами проинспектировали легендарный одесский Привоз; парад по сценарию клипмекера Бадоева и хореографа Коляденко; новые данные об украинских пленных; отечественные конструкторы представили две новые военные машины; на трассе Запорожье-Мариуполь, которая не видела ремонта 30 лет, наконец кладут новый асфальт.

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