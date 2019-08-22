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Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.08.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 22.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: заощадити на газі до 25%. Нафтогаз пропонує українцям купити блакитне паливо на зиму за літньою ціною; сморід, обман та ризик ботулізму. Факти разом з фахівцями проінспектували легендарний одеський Привоз; парад за сценарієм кліпмекера Бадоєва і хореографа Коляденко; нові дані  про українських полонених; вітчизняні конструктори представили дві нові військові машини; на трасі Запоріжжя-Маріуполь, яка не бачила ремонтів 30 років, нарешті кладуть новий асфальт.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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