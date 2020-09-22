Факты ICTV — Выпуск 18:45 (22.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: гривна обвалилась до самой низкой отметки с начала года; впервые за последние пять лет в Украине упал потребительский спрос; в многомиллиардных инвестициях нуждаются украинские дороги; за месяц до местных выборов украинцы только начинают присматриваться к кандидатам и только единицы знают о новой избирательной системе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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