Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.09.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: гривня обвалилася до найнижчої позначки з початку року; вперше за останні п’ять років в Україні впав споживацький попит; багатомільярдних інвестицій потребують українські дороги; за місяць до місцевих виборів українці лише починають придивлятися до кандидатів і лише одиниці знають про нову виборчу систему.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2020-09-22
Теги: Факти 18.45, Факти ICTV