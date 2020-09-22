Факти ICTV – Випуск 18:45 (22.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: гривня обвалилася до найнижчої позначки з початку року; вперше за останні п’ять років в Україні впав споживацький попит; багатомільярдних інвестицій потребують українські дороги; за місяць до місцевих виборів українці лише починають придивлятися до кандидатів і лише одиниці знають про нову виборчу систему.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.