Факты ICTV — Выпуск 18:45 (23.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине рекордное количество зараженных коронавирусом; за сутки в регионы направят 200 тыс. отечественных ПЦР-тестов, а к концу мая Украина будет иметь 200 собственных аппаратов искусственной вентиляции легких; в Украину из Италии вернулись медики, работавшие в провинции Марке; скандал вокруг защитных костюмов для медиков.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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