Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні рекордна кількість заражених на коронавірус за добу; в регіони спрямують 200 тис. вітчизняних ПЛР-тестів, а до кінця травня Україна матиме 200 власних апаратів штучної вентиляції легень; в Україну з Італії повернулись медики, які працювали в провінції Марке; скандал довкола захисних костюмів для медиків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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