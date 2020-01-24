Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Німеччині – стрілянина. Щонайменше шестеро загиблих; 5 років після обстрілу Маріуполя. Понад 30 загиблих та майже півтори сотні поранених, а навідник уже на свободі; останній день важливих зустрічей у Давосі. Що приніс Всесвітній економічний форум Україні; у Китаї є перший, хто одужав від корона вірусу. У Кабміні розповіли, чи загрожує недуга українцям; Україна розпочала віртуальний реверс газу; у Брюсселі уклали остаточну угоду про вихід Британії з ЄС; Путін хоче створити в радбезі ООН міжсобойчик.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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