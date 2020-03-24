Факты ICTV — Выпуск 18:45 (24.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: хроники больного коронавирусом. От скорой к будням в больнице; Covid- 19 в мире. Италия уже пережила пик заболеваний. На очереди Испания и Нидерланды; без аппаратов искусственной вентиляции легких коронавирус не одолеть. Достаточно ли их у нас; Олимпийские игры переносят на следующий год.

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