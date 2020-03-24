Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как будут помогать украинцам, которые финансово пострадали из-за карантина; что нужно больницам, чтобы медики справились с количеством инфицированных; гривна снова обесценивается, стоит ли покупать доллары; из-за коронавируса все забыли о других заболеваниях.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-03-24
Теги: Факты 15.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.