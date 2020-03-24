Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как будут помогать украинцам, которые финансово пострадали из-за карантина; что нужно больницам, чтобы медики справились с количеством инфицированных; гривна снова обесценивается, стоит ли покупать доллары; из-за коронавируса все забыли о других заболеваниях.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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