Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хроніки хворого на коронавірус. Від швидкої до буднів у лікарні; Covid- 19 у світі. Італія вже пережила пік захворювань. На черзі Іспанія та Нідерланди; без апаратів штучної вентиляції легень коронавірус не здолати. Чи достатньо їх у нас; Олімпійські ігри переносять на наступний рік.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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