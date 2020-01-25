Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: землетрус у Туреччині. Понад два десятки загиблих; нові смерті від коронавірусу. Остання інформація з Китаю; Укроборонпром визнав що броня для БТРів була бракована; літаки на ядерному паливі. Український вчений винайшов спосіб як здешевити перельоти; чи дійсно згорілий гастроном на Хрещатику знесуть і збудують ТРЦ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.01.2020)
Факти ICTV. Спорт (24.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (24.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (24.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.01.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка