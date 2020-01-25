Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: землетрус у Туреччині. Понад два десятки загиблих; нові смерті від коронавірусу. Остання інформація з Китаю; Укроборонпром визнав що броня для БТРів була бракована; літаки на ядерному паливі. Український вчений винайшов спосіб як здешевити перельоти; чи дійсно згорілий гастроном на Хрещатику знесуть і збудують ТРЦ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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