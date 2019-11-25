Факты ICTV – Выпуск 18:45 (25.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой террористы ранили гражданскую женщину и обстреляли поселок; во Франции, Италии и Греции масштабные наводнения – людей эвакуируют, есть погибшие; год после захвата Россией украинских кораблей. Как все произошло – вспоминают Факты; в каком состоянии Николай Кулеба и его сыновья; когда в Украине запретят полиэтиленовые пакеты и почему закарпатцы строят дворцы на 60 комнат и не живут в них.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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