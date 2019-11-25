Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій терористи поранили цивільну жінку і обстріляли селище; у Франції, Італії та Греції масштабні повені – людей евакуюють, є загиблі; рік після захоплення Росією українських кораблів. Як усе сталося – згадують Факти; у якому стані Микола Кулеба та його сини; коли в Україні заборонять поліетиленові пакети та чому закарпатці будують палаци на 60 кімнат і не живуть у них.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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