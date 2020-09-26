Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: что стало причиной падения самолета АН-26 вблизи военного аэродрома в Харьковской области; не хватает коек, врачей, кислорода, а количество больных коронавирусом в Украине ежедневно увеличивается; мэру Умани отказали в регистрации, зато людей, которые несколько недель назад стали полными тезками Александра Цебрия — комиссия согласовала.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.