Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: що стало причиною падіння літака АН-26 поблизу військового аеродрому на Харківщині; не вистачає ліжок, лікарів, кисню, а кількість хворих на коронавірус в Україні щодня збільшується; меру Умані відмовили в реєстрації, натомість людей, що кілька тижнів тому стали повними тезками Олександра Цебрія – комісія погодила.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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